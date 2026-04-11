Давид де Хеа: Майкл Кэррик работает в «Манчестер Юнайтед» просто невероятно

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ныне выступающий за «Фиорентину», оценил работу тренера манкунианцев Майкла Кэррика.

«Кэррик работает просто невероятно. Он отличный парень, хорошо понимает игроков, с ним легко общаться. Сейчас «Юнайтед» выигрывает много матчей, хорошо играет. Надеюсь, у них получится отобраться в Лигу чемпионов и продолжить своё развитие. Хотел бы снова увидеть команду на высоких позициях и в борьбе за трофеи», — сказал де Хеа в интервью TNT Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В своём ближайшем матче команда сыграет с «Лидс Юнайтед» 13 апреля.