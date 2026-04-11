«Судья давал бить наших игроков». Тренер «Балтики» — о травмах в матче с «Пари НН»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил на вопрос о травмах игроков в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2). Из-за повреждений встречу не смогли доиграть нападающие Брайан Хиль и Тентон Йенне, а также защитник Элдар Чивич. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

— С чем связываете травмы?

— Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

— Это какая‑то перегрузка физическая?

— Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.