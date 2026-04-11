«Севилья» — «Атлетико»: Боньяр сравнял счёт на 35-й минуте

В эти минуты идёт матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Севилья» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Счёт в матче 1:1.

Защитник «Атлетико» Хавьер Боньяр сравнял счёт на 35-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий хозяев Акор Адамс, реализовав пенальти на 10-й минуте.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В предыдущем туре «Атлетико» в домашнем матче проиграл «Барселоне» со счётом 1:2, а «Севилья» на выезде потерпела поражение от «Овьедо» (0:1).