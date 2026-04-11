Криштиану Роналду забил 968-й гол и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд»

Завершился матч 28-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Наср». Игра прошла на стадионе «Принц Хатлул» (Наджран, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый гол в матче забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 15-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте Жоау Феликс увеличил преимущество гостей.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 968-й гол в карьере.

После 28 встреч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Охдуд» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 16 очков.