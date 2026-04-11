Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Это ещё не конец». Флик — о победе «Барселоны» над «Эспаньолом» и борьбе за чемпионство

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:1), а также о борьбе за чемпионство.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Окончен
4 : 1
Эспаньол
1:0 Ф. Торрес – 9'     2:0 Ф. Торрес – 25'     2:1 Лосано – 56'     3:1 Ямаль – 87'     4:1 Рашфорд – 89'    

«В первом тайме мы доминировали и вели 2:0. Всё казалось очевидным, но игра изменилась, когда счёт стал 2:1. Мы можем играть лучше.

Я рад за Торреса. Он в хорошей форме, я вижу это на тренировках. Естественно, он рад забитым голам. Во втором тайме мы выпустили на поле Ольмо и де Йонга, чтобы больше контролировать мяч.

Это ещё не конец [в борьбе за чемпионство]. Необходимо выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что всё уже сделано. Такой подход неправильный, и я с ним не согласен. Пока всё не будет улажено и обеспечено, мы должны показывать свой лучший футбол. Важен настрой команды, и мы будем продолжать работать над этим. Я хочу, чтобы мы доказали это во вторник», — приводит слова Флика AS.

После 31 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.

«Барселона» разгромом прикончила интригу в Испании! Такое «Реалу» не отыграть
