Почётный президент «Баварии» Хёнес высказался о голевом рекорде клуба в Бундеслиге

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о новом рекорде по голам за сезон в Бундеслиге, который мюнхенцы установили в матче 29-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (5:0). Игроки «Баварии» забили уже 105 мячей в чемпионате страны.

«В футболе важнее всего трофеи, рекорды же — вещь второстепенная. Но тот факт, что эта команда побила наш рекорд со 101 голом в Бундеслиге после стольких десятилетий, говорит о многом. А ещё меня порадовало то, что такой молодой парень как Ленарт Карл на прошлой неделе забил 100-й гол команды в сезоне [чемпионата Германии]: это показывает, что состав «Баварии» укомплектован и на будущее. То же касается и Джамала Мусиалы, который более чем заслужил забить 101-й мяч после травмы.

Я нисколько не завидую нынешней команде и её тренеру Венсану Компани из-за этого достижения. Больше всего мне нравится то, что эти игроки не останавливаются, они продолжают играть даже после четвёртого или пятого гола. Именно так бьются рекорды — и, что самое важное, именно так радуют болельщиков: матч за матчем», — приводит слова Хёнеса официальный сайт мюнхенского клуба.