Никита Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения норвежского гражданства
Поделиться
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин пропустил пять мячей во встрече 4-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:0. Отметим, что для Хайкина это был первый матч после получения норвежского гражданства.
Норвегия — Элитсерия . 4-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Викинг
Ставангер
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё
1:0 Кристиансен – 5' 2:0 Аскильдсен – 14' 3:0 Квиа-Эгеског – 16' 4:0 Квиа-Эгеског – 74' 5:0 Трипич – 87'
30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 29 голов и четыре раза отыграл «на ноль».
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:21
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:30
-
21:25
-
21:25
-
21:19
-
21:18
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:42