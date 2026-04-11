Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения норвежского гражданства

Никита Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения норвежского гражданства
Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин пропустил пять мячей во встрече 4-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:0. Отметим, что для Хайкина это был первый матч после получения норвежского гражданства.

Норвегия — Элитсерия . 4-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Викинг
Ставангер
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё
1:0 Кристиансен – 5'     2:0 Аскильдсен – 14'     3:0 Квиа-Эгеског – 16'     4:0 Квиа-Эгеског – 74'     5:0 Трипич – 87'    

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 29 голов и четыре раза отыграл «на ноль».

Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android