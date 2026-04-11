Никита Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения норвежского гражданства

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин пропустил пять мячей во встрече 4-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:0. Отметим, что для Хайкина это был первый матч после получения норвежского гражданства.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 29 голов и четыре раза отыграл «на ноль».