«Барселона» оторвалась от «Реала» на девять очков за семь туров до конца сезона Ла Лиги

«Барселона» оторвалась от мадридского «Реала» на девять очков за семь туров до конца сезона Ла Лиги. Это случилось в матче 31-го тура, в котором сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:1). Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).
Мадридский «Реал» в своём матче 31-го тура турнира сыграл вничью с «Жироной» (1:1).
После 31 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 70 очков и занимает второе место. «Эспаньол» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.
В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Алавесом» 21 апреля, а «Барселона» — с «Сельтой» 22 апреля.
