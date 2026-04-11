Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу на «Энфилде» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу на «Энфилде» в чемпионате Англии
Комментарии

«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу на домашнем стадионе «Энфилд» в рамках чемпионата Англии. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Нгумоа – 36'     2:0 Салах – 40'    

Мерсисайдцы достигли этой отметки в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (2:0). Первая победа на «Энфилде» произошла 3 сентября 1892 года: тогда мерсисайдцы со счётом 8:0 разгромили «Хайер Уолтон».

На данный момент «Ливерпуль» с 52 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В следующем туре мерсисайдцы 19 апреля на выезде сыграют с «Эвертоном». Ближайший домашний матч команды в АПЛ состоится 25 апреля, соперником будет «Кристал Пэлас».

Комментарии
