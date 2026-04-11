«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу на «Энфилде» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу на домашнем стадионе «Энфилд» в рамках чемпионата Англии. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Мерсисайдцы достигли этой отметки в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (2:0). Первая победа на «Энфилде» произошла 3 сентября 1892 года: тогда мерсисайдцы со счётом 8:0 разгромили «Хайер Уолтон».

На данный момент «Ливерпуль» с 52 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В следующем туре мерсисайдцы 19 апреля на выезде сыграют с «Эвертоном». Ближайший домашний матч команды в АПЛ состоится 25 апреля, соперником будет «Кристал Пэлас».