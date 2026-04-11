«Ювентус» минимально обыграл «Аталанту» и поднялся в топ-4 Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабио Мареска. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Жереми Бога. Полузащитник туринской команды отличился в начале второго тайма на 48-й минуте.

На данный момент «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 53 набранных очка в 32 встречах. «Ювентус» с 60 очками располагается на четвёртой строчке.