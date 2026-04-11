Тренер «Ливерпуля» Слот сравнил 17-летнего нападающего команды с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру 17-летнего нападающего Рио Нгумоа в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Футболист в этой игре отметился забитым мячом.

«Является ли гол Нгумоа проблеском того, на что он способен в будущем? Да, но не только в долгосрочной перспективе, но и в ближайшей. Думаю, я говорил несколько недель или месяцев назад, что его игровое время увеличится, потому что Рио становится всё лучше и лучше, на тренировках он это демонстрирует всё чаще. В его игре были не только красивые финты, но и более сложные результативные действия. Рио действует всё увереннее, а это необходимо, если играешь против лучших защитников мира. Неудивительно, что именно в этом возрасте он забил свой первый гол в сезоне.

У него есть такое особенное качество, которое сейчас редко встретишь в футболе: умение контролировать эпизод при игре один на один. И именно это он и сделал, когда забил свой гол: высвободился из-под опеки, сделал обманное движение, а затем нанёс удар по воротам. Я бы сказал, это похоже на то, как действует Мо Салах. Меня это не удивляет, потому что на тренировках в течение последнего месяца мы всё чаще и чаще наблюдали, как Рио становится сильнее, он способен бить по мячу так мощно, как сегодня. Именно поэтому он трижды выходил в стартовом составе за последние семь или восемь игр. Точно не припомню, но это было в матчах с «Вулверхэмптоном», «Тоттенхэмом» и в этой игре. Приятно видеть, что он проявил своё особое умение, — игру один на один», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.