«Нам не нужно чудо». Флик — об ответном матче между «Барселоной» и «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче между «Барселоной» и «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания).

«Нам не нужно чудо, нам просто нужно показать свой лучший футбол. И мы можем это сделать. Всё возможно. Проигрывая 3:1, мы делали счёт 4:1. Я знаю, что «Атлетико» — фантастическая команда, но и мы тоже. Мы будем бороться, и я уверен, что болельщики нас поддержат и будут готовы», — приводит слова Флика AS.

В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов победу одержал мадридский клуб со счётом 2:0.