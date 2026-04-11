«Нам не нужно чудо». Флик — об ответном матче между «Барселоной» и «Атлетико» в ЛЧ
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче между «Барселоной» и «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Нам не нужно чудо, нам просто нужно показать свой лучший футбол. И мы можем это сделать. Всё возможно. Проигрывая 3:1, мы делали счёт 4:1. Я знаю, что «Атлетико» — фантастическая команда, но и мы тоже. Мы будем бороться, и я уверен, что болельщики нас поддержат и будут готовы», — приводит слова Флика AS.
В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов победу одержал мадридский клуб со счётом 2:0.
