Тренер «Балтики» ответил на вопрос о степени серьёзности травмы Брайана Хиля
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2) высказался о травмированных игроках и рассказал о серьёзности повреждения нападающего Брайана Хиля. Футболист покинул поле на 34-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8' 1:1 Чивич – 48' 2:1 Петров – 85' 2:2 Карич – 90+1'
«У нас ещё могла быть одна замена в перерыве, Макс Петров только на уколе вышел на второй тайм, его в первом просто забили. Игрока сборной России. А по серьёзности трудно сказать, в понедельник будем точно знать. Я думаю, что Чивич, Хиль – там серьёзно», – сказал Нагайцев на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Брайан Хиль провёл 26 матчей за калининградский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
