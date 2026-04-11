Тренер «Балтики» ответил на вопрос о степени серьёзности травмы Брайана Хиля

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2) высказался о травмированных игроках и рассказал о серьёзности повреждения нападающего Брайана Хиля. Футболист покинул поле на 34-й минуте.

«У нас ещё могла быть одна замена в перерыве, Макс Петров только на уколе вышел на второй тайм, его в первом просто забили. Игрока сборной России. А по серьёзности трудно сказать, в понедельник будем точно знать. Я думаю, что Чивич, Хиль – там серьёзно», – сказал Нагайцев на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Брайан Хиль провёл 26 матчей за калининградский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.