Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» ответил на вопрос о степени серьёзности травмы Брайана Хиля

Тренер «Балтики» ответил на вопрос о степени серьёзности травмы Брайана Хиля
Комментарии

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2) высказался о травмированных игроках и рассказал о серьёзности повреждения нападающего Брайана Хиля. Футболист покинул поле на 34-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

«У нас ещё могла быть одна замена в перерыве, Макс Петров только на уколе вышел на второй тайм, его в первом просто забили. Игрока сборной России. А по серьёзности трудно сказать, в понедельник будем точно знать. Я думаю, что Чивич, Хиль – там серьёзно», – сказал Нагайцев на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Брайан Хиль провёл 26 матчей за калининградский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android