Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» и обратился к болельщикам

Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» и обратился к болельщикам
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе своей команды в матче 28-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 над «Аль-Охдудом» (2:0) и обратился к болельщикам. Игра прошла на стадионе «Принц Хатлул» (Наджран, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 28-й тур
11 апреля 2026, суббота. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 15'     0:2 Феликс – 47'    

«Ещё один шаг вперёд. Вместе, как единое целое. Сосредоточены на том, чего мы хотим. Спасибо фанатам за то, что всегда с нами», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Криштиану Роналду забил первый гол в матче на 15-й минуте. Этот гол стал для форварда 968-м в карьере.

После 28 встреч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Охдуд» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 16 очков.

Материалы по теме
Криштиану Роналду забил 968-й гол и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд»
