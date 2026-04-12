Тренер «Балтики» высказался об упущенной победе в матче с «Пари НН»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

– Вроде бы также упустили в конце победу, но, опять же, всё по-другому было. То есть впервые у нас четыре игрока из-за травмы уходят с поля, вынужденно. Соперник с первых минут начал бить наших игроков, судья закрыл на это глаза просто.

– То, что «Нижний» играл так жёстко, это сюрпризом оказалось?

– То, что жёсткая игра будет, это не сюрприз, мы сами играем жёстко. Но то, что грубая игра получится, вот это было немножко разочарованием в плане действий судьи, который не пресекал эту грубость так, как надо было. Пару игроков не доиграло бы у них первый тайм, если бы он раздавал по делу карточки, — сказал Нагайцев на пресс-конференции.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.