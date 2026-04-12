Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» высказался об упущенной победе в матче с «Пари НН»

Комментарии

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

– Вроде бы также упустили в конце победу, но, опять же, всё по-другому было. То есть впервые у нас четыре игрока из-за травмы уходят с поля, вынужденно. Соперник с первых минут начал бить наших игроков, судья закрыл на это глаза просто.

– То, что «Нижний» играл так жёстко, это сюрпризом оказалось?
– То, что жёсткая игра будет, это не сюрприз, мы сами играем жёстко. Но то, что грубая игра получится, вот это было немножко разочарованием в плане действий судьи, который не пресекал эту грубость так, как надо было. Пару игроков не доиграло бы у них первый тайм, если бы он раздавал по делу карточки, — сказал Нагайцев на пресс-конференции.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.

Материалы по теме
Кошмар «Балтики»! Потеряли главную звезду, устроили камбэк, но пропустили чудо-гол в конце
Видео
Кошмар «Балтики»! Потеряли главную звезду, устроили камбэк, но пропустили чудо-гол в конце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android