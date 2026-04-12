Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» в 29-м туре Бундеслиги

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу своей команды над «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 9'     0:2 Горецка – 53'     0:3 Олисе – 54'     0:4 Джексон – 65'     0:5 Геррейру – 88'    

«Понимаю, что победы всегда делают жизнь проще, я не наивен. Думаю, мы прилагаем все силы ради того, чтобы наша команда стала настоящей семьёй. Сегодня мы счастливы, но мы были счастливы и тогда, когда дела шли не так хорошо. Полагаю, именно в этом кроется причина того, что сейчас у нас получается достигать. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, но с командой, которая конкурентоспособна, где все поддерживают друг друга», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android