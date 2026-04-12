Тренер «Баварии» Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» в 29-м туре Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу своей команды над «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

«Понимаю, что победы всегда делают жизнь проще, я не наивен. Думаю, мы прилагаем все силы ради того, чтобы наша команда стала настоящей семьёй. Сегодня мы счастливы, но мы были счастливы и тогда, когда дела шли не так хорошо. Полагаю, именно в этом кроется причина того, что сейчас у нас получается достигать. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, но с командой, которая конкурентоспособна, где все поддерживают друг друга», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.