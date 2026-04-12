Тренер «Баварии» Компани прокомментировал победу над «Санкт-Паули» в 29-м туре Бундеслиги
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу своей команды над «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.
Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 9' 0:2 Горецка – 53' 0:3 Олисе – 54' 0:4 Джексон – 65' 0:5 Геррейру – 88'
«Понимаю, что победы всегда делают жизнь проще, я не наивен. Думаю, мы прилагаем все силы ради того, чтобы наша команда стала настоящей семьёй. Сегодня мы счастливы, но мы были счастливы и тогда, когда дела шли не так хорошо. Полагаю, именно в этом кроется причина того, что сейчас у нас получается достигать. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, но с командой, которая конкурентоспособна, где все поддерживают друг друга», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
00:51
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:14
-
00:11
-
00:03
-
00:00
- 11 апреля 2026
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:24
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:21
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30