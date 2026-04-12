«Пари НН» играл жёстко? Так и надо». Шпилевский — о матче с «Балтикой»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о жёсткой игре его команды в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой» (2:2).

– Иногда складывается впечатление, что, чтобы противостоять «Балтике», нужно совершить больше фолов. «Пари НН» играл жёстко, чему свидетельство и травма Хиля.

– Вы думаете, это из-за нас? Вы поле видели?

– Но «Пари НН» играл жёстко…

– Так и надо. Как играть против «Балтики»? Если играть так пассивно, как это было в первом тайме матча с «Ростовом», то ничего не будет. «Балтика» играет в похожем стиле, только агрессии и качества больше.

Не думайте, что мне нравится такой футбол. Но когда играешь против «Балтики», мы должны принимать эту жёсткость. Здесь, в Калининграде, и не такие команды проигрывали. И опять же: на таком поле в другой футбол играть нельзя, – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.