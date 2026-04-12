Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Шпилевский — о матче «Пари НН» с «Балтикой»: расстроены результатом, потеряли два очка

Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой» (2:2). В качестве главного арбитра матча выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

«Что касается игры, то расстроены результатом, так как потеряли два очка. То же самое я сказал после матча и ребятам. У нас какая-то хроническая болезнь: в первые пять минут второго тайма пропускаем гол. Что мы только ни делали, но, наверное, это вопрос концентрации.

Не могу также не сказать о судействе. Все банальные фолы в нашу сторону. Зная, что «Балтика» безумно опасна на стандартах, особенно когда они вблизи ворот, приоритет отдаётся хозяйской команде. Не знаю, зачем это надо. «Балтика» играет на своём поле. Просто в такие моменты нужно помнить, что играют с судьбами многих сотрудников клуба. Не стоит об этом забывать. Это очень разозлило. Двигаемся дальше. Впереди у команды два дня выходных – завтра нас ждёт светлый праздник Пасхи. Затем будем готовиться к матчу с «Динамо», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.

