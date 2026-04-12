Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Мусиала оценил свою игру в матче с «Санкт-Паули»

Полузащитник «Баварии» Мусиала оценил свою игру в матче с «Санкт-Паули»
Комментарии

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился впечатлениями от матча 29-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (5:0).

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 9'     0:2 Горецка – 53'     0:3 Олисе – 54'     0:4 Джексон – 65'     0:5 Геррейру – 88'    

«Это был хороший матч, я активно участвовал в нём, забил гол. Доволен своей игрой. Каждая игровая минута, которую я могу получить, помогает мне. Сегодня я увидел, что сделал шаг вперёд. Ещё многое предстоит сделать, но это хороший прогресс. Ощущаю, что нога приходит в оптимальное состояние, но нужно набраться терпения. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Моё внимание сосредоточено на «Баварии», хочу помочь команде. Наш настрой на среду [в Лиге чемпионов] должен быть позитивным», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android