Полузащитник «Баварии» Мусиала оценил свою игру в матче с «Санкт-Паули»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился впечатлениями от матча 29-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (5:0).

«Это был хороший матч, я активно участвовал в нём, забил гол. Доволен своей игрой. Каждая игровая минута, которую я могу получить, помогает мне. Сегодня я увидел, что сделал шаг вперёд. Ещё многое предстоит сделать, но это хороший прогресс. Ощущаю, что нога приходит в оптимальное состояние, но нужно набраться терпения. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Моё внимание сосредоточено на «Баварии», хочу помочь команде. Наш настрой на среду [в Лиге чемпионов] должен быть позитивным», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.