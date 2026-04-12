Тренер «Пари НН» Шпилевский поддержал Андрея Талалаева после операции

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожелал здоровья наставнику калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву. Ранее стало известно, что специалист перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте.

«Прежде всего хотелось бы сказать тёплые слова и пожелания главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Хочется, чтобы он как можно быстрее вернулся к работе, своей любимой команде и поменьше переживал. Он – эмоциональный тренер, но здоровье одно.

Большой респект за ту работу, что он проделывает с учётом возможностей и условий, которые есть у «Балтики». Андрею Викторовичу большой привет. Можно сколько угодно говорить про стиль игры: кому-то он нравится, кому-то нет. Но Талалаев и его тренерский штаб выжимают максимум. Большое уважение за это», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 24 матчах. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 21 очко.