Лучано Спаллетти высказался о победе «Ювентуса» над «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Аталантой» (1:0).

«Первые полчаса мы очень страдали, потому что «Аталанта» — хорошая команда, и мы не могли делать передачи ни в одной ситуации, так как они постоянно прессинговали нас. Мы были вынуждены только обороняться. Во втором тайме игра сложилась совершенно по-другому, мы играли на равных. Обычно именно мы не использовали своё преимущество и терпели поражение, не забивая, когда вели в счёте, но на этот раз всё было наоборот.

В таких матчах важнее всего три очка. К сожалению, мы были не в лучшей форме перед игрой, потому что у Кенана Йылдыза и Франсишку Консейсау были проблемы со здоровьем, я решил выпустить их в стартовом составе и посмотреть, как они себя покажут. Оба были немного не в форме, у Тюрама тоже были проблемы.

В первом тайме мы тоже допускали ошибки, не давая Консейсау возможности обыгрывать соперников по флангу, что является его сильной стороной. После того как мы внесли некоторые коррективы и освоились, второй тайм стал совершенно другим матчем.

В матче Кубка Италии (тогда «Ювентус» проиграл «Аталанте» со счётом 0:3. – Прим. «Чемпионата») мы слишком дорого заплатили за свою игру. Сегодня же они перебрасывали мяч с фланга на фланг, растягивая нашу оборону и заставляя нас пятиться, а мы не могли сохранить своё построение. Это наша слабость, наша защита иногда слишком глубоко обороняется и оказывается прижатой к своим воротам, особенно против команды с такими характеристиками, как у «Аталанты», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

На данный момент «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 53 набранных очка в 32 встречах. «Ювентус» с 60 очками располагается на четвёртой строчке.