«Просто хотим продолжать в том же духе». Горецка — о победе «Баварии» над «Санкт-Паули»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о победе над «Санкт-Паули» (5:0) в 29-м туре Бундеслиги, упомянув новый рекорд по голам за сезон чемпионата Германии, установленный мюнхенской командой. Игроки «Баварии» забили уже 105 мячей в этом сезоне Бундеслиги.

«Честно говоря, я даже и не знал о новом рекорде. После игры несколько человек рассказали мне об этом. Конечно, это приятно, особенно учитывая, что ранее я уже вошёл в историю как автор самого быстрого автогола в Бундеслиге. Так что ещё лучше, что теперь я вошёл в историю по иной причине. Мой гол был хорош, мне он очень понравился. Тренер постоянно говорит, что мы вообще не способны «включаться» или «выключаться» – мы всегда остаёмся «включёнными».

Конечно, в это вкладывается много сил. Множество мелочей складываются воедино, и в конце концов этот импульс нарастает, как у локомотива, который набирает ход. Мы просто хотим продолжать в том же духе.

Матч с «Реалом» будет огромным испытанием. Мы играем дома, где чувствуем себя очень комфортно, в отличие от соперников. Благодаря первому матчу мы оказались в хорошем положении, но ещё есть над чем работать. Конечно, я всегда хочу выходить в стартовом составе, но у нас сильная команда, и каждый должен выполнять свою работу, выходит он на всю игру или только на полчаса. Мы все будем готовы, несмотря ни на что», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенского клуба.