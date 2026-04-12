Обляков назвал лучшие матчи ЦСКА в нынешнем сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал лучшие матчи в исполнении армейского клуба в нынешнем сезоне.

«Я думаю, это несколько матчей. Из последнего – первый кубковый матч с «Краснодаром». Игра была под нашим контролем, многое получалось. Осенью был неплохой домашний матч с «Рубином» – и на моменты, и на голы. Со «Спартаком» дома не смогу отметить всю игру, но первый тайм мы выдали очень качественный», — приводит слова Облякова официальный сайт клуба.

После 23 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.