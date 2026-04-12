Артета обратился к болельщикам «Арсенала» после поражения в матче с «Борнмутом» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратился к болельщикам после неожиданного поражения команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом».

«Извиниться, принять это и двигаться дальше — вот и всё. Я стараюсь дать максимум клубу, создать наилучшие условия для игроков. И я знаю: когда атмосфера, болельщики, поддержка и энергия на стадионе — лучшие в мире, у нас гораздо больше шансов. Не думаю, что есть другой способ играть лучше, чем при такой поддержке. Но мы должны отвечать взаимностью. В первом тайме у нас были моменты, когда это получалось, но были и отрезки, когда мы не дотягивали до своего уровня. Поэтому нам нужно извиниться перед болельщиками и, безусловно, прибавить», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 45 очков и поднялся на девятую строчку. На втором месте находится «Манчестер Сити» (61).