Мартынович: «Краснодар» лучше всех в России играет в футбол

Защитник Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», оценил игру российского клуба в нынешнем сезоне.

«Не знаю, мощнее ли «Краснодар» 2010-х нынешнего. В любом случае все запоминают результат. «Краснодар» и сейчас отлично играет. Понятно, что огромный фактор в этой команде — это Кордоба. Человек может придумать гол из ничего. Может быть, у нас команда была более безбашенная, с идеями, креативом. Сегодняшний «Краснодар» более прагматичен. Тем не менее в футбол в России он сейчас играет лучше всех. На мой взгляд, это сильнейшая команда РПЛ. Другое дело, что тогда все команды были с топовыми легионерами. Тяжело было представить, что «Локомотив» будет молодёжью играть. «Краснодар» в последние годы стал играть более нацеленно на результат — и вот пожалуйста, чемпионство. От «Краснодара» очень рано начали чего-то требовать. Разве много команд у нас образовалось в 2000-х и уже стало чемпионами? У «Краснодара» свой путь, и, как видим, он правильный. Они большие молодцы», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 52 очка.