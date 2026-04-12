«Интер Майами» с Месси не смог обыграть «Ред Буллз» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 2:2.
США — Major League Soccer . МЛС
12 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ruvalcaba – 15' 1:1 Сильветти – 45+2' 2:1 Бертераме – 55' 2:2 Mehmeti – 77'
В составе «Интер Майами» забивали Матео Сильветти и Херман Бертераме. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Уругвайский форвард Луис Суарес вышел на замену и также не записал на свой счёт результативных действий.
В составе гостей отличились Хорхе Рувалькаба и Адри Мехмети.
В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Колорадо Рэпидз», а «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Клёб де Фут Монреаль». Оба матча пройдут 18 апреля.
