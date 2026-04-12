Кёльн — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Нью-Йорк Ред Буллз, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:2, МЛС сезона-2025/2026

«Интер Майами» с Месси не смог обыграть «Ред Буллз» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась со счётом 2:2.

12 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
0:1 Ruvalcaba – 15'     1:1 Сильветти – 45+2'     2:1 Бертераме – 55'     2:2 Mehmeti – 77'    

В составе «Интер Майами» забивали Матео Сильветти и Херман Бертераме. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Уругвайский форвард Луис Суарес вышел на замену и также не записал на свой счёт результативных действий.

В составе гостей отличились Хорхе Рувалькаба и Адри Мехмети.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Колорадо Рэпидз», а «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Клёб де Фут Монреаль». Оба матча пройдут 18 апреля.

Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС
