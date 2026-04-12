«Атланта» без Миранчука проиграла «Чикаго» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Чикаго Файр». Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не попал в заявку на матч.

Автором единственного гола стал швейцарский защитник хозяев поля Марен Хайле-Селасси.

«Атланта» за семь матчей в текущем сезоне одержала только одну победу, потерпела четыре поражения, и ещё один матч завершила вничью. На данный момент команда Миранчука занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе четыре очка. «Чикаго», в свою очередь, одержал третью победу подряд и 13-ю баллами поднялся на вторую строчку.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится дома с «Нэшвиллом», а «Чикаго» проведёт встречу в гостях с «Цинциннати». Оба матча пройдут 19 апреля.