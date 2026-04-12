Штутгарт — Гамбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти румынского тренера

Овидиу Иоаницоая, директор Gazeta Sporturilor и близкий друг Мирчи Луческу, рассказал о смерти румынского наставника.

«Два — два с половиной месяца назад у него не было абсолютно никаких проблем. Затем появился лейкоз, который всё осложнил. По сути, именно он и стал причиной происходящего. Мы старались скрыть диагноз, говорили, что это личное, но именно лейкоз вызвал и ускорил смерть.

Во всяком случае, для него футбол был всем. Если бы ему запретили поехать на матч в Стамбул, ему, пожалуй, было бы ещё тяжелее психологически. Это была его судьба — он всю жизнь жил на полной скорости и, к сожалению, так же стремительно ушёл. Его жизнь была футболом.

Я разговаривал с ним за неделю-две до матча в Стамбуле, потому что врачи избегали говорить ему правду, и я выступил посредником. Я сказал: «Мирча, ситуация серьёзная — так говорят врачи». А он ответил: «Я ничего не могу сделать. Так начал — если придётся, так и закончу». Это был риск, осознанно принятый им.

Он также сказал: «Хорошо, завтра выйду, поеду домой, приму душ, а потом сходим на капучино», — сказал Иоаницоая в интервью Golazo.ru.

Напомним, Луческу работал с украинскими «Динамо» и «Шахтёром», российским «Зенитом», сборной Румынии и другими командами.

Материалы по теме
Врач Мирчи Луческу рассказал, как тренер хотел умереть
