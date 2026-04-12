Ламин Ямаль установил рекорд чемпионата Испании, превзойдя Рауля
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании со счётом 4:1.
Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Окончен
4 : 1
1:0 Ф. Торрес – 9' 2:0 Ф. Торрес – 25' 2:1 Лосано – 56' 3:1 Ямаль – 87' 4:1 Рашфорд – 89'
Вингер каталонцев Ламин Ямаль вышел в стартовом составе своей команды и отметился голом и двумя результативными передачами. Этот матч стал для Ямаля 100-м в Ла Лиге. На момент достижения ему было 18 лет и 272 дня. Таким образом, он превзошёл рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля, который провёл свой 100-й матч в чемпионате Испании в возрасте 19 лет и 284 дней.
В пятёрку самых молодых игроков, достигших этой отметки, также входят Икер Муниаин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня).
Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда
Материалы по теме
