Поль Погба ответил на вопрос о его будущем в «Монако»

Полузащитник «Монако» Поль Погба прокомментировал своё возвращение на поле после травмы в матче 29-го тура Лиги 1 против «Парижа» (1:4), а также высказался о своём будущем в команде.

«Овации? Это меня действительно тронуло. То, что я почувствовал здесь, на этом стадионе… честно говоря, приятно видеть такое. Это действительно согрело мне сердце. Я был сосредоточен на игре, но хорошо слышал их [болельщиков], и это очень приятно.

Я чувствую себя очень хорошо и хочу максимально помочь своей команде достичь нашей цели — Лиги чемпионов. Я стараюсь получать свои минуты, восстанавливать форму и думаю, что всё это придёт со временем. Мы знаем, что у нас была очень хорошая серия, поэтому непросто вернуться и сразу влиться в игру, когда команда уже на ходу. Я здесь, чтобы помочь ей всем, чем смогу, до конца сезона.

Думаю ли я о следующем сезоне? Я ещё здесь [в Монако], и, насколько я слышал, мы вместе надолго. Сейчас я думаю только о ближайших матчах.

Выйти в старте и сыграть весь матч? Я всегда должен быть готов. Тренер знает, что я готов, и всё будет зависеть от него — захочет ли он меня выпустить, достаточно ли я хорош для него… Матч длится 90 минут, так что именно это и есть цель — играть полностью. Я уже сыграл гораздо больше, чем в прошлый раз, и сейчас мы набираем обороты. Тренировки помогают быть готовым проводить на поле все 90 минут», — сказал Погба в интервью, слова которого приводит Foot Mercato.

В матче против «Парижа» 33-летний француз впервые с декабря прошлого года вышел на поле в официальной игре. В текущем сезоне на счету Поля Погба четыре матча (51 минута) за «Монако».

