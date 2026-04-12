Стало известно, почему Алексей Миранчук пропустил матч с «Чикаго» в MLS

В очередном матче МЛС «Атланта Юнайтед» встречалась с «Чикаго Файр». Игра прошла на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук не попал в заявку на матч.

По информации журналиста Генри Игиты, россиянин восстанавливается после небольшой мышечной травмы.

«Атланта» за семь матчей в текущем сезоне одержала одну победу, потерпела четыре поражения, и ещё один матч завершила вничью. На данный момент команда Миранчука занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе четыре очка.

Миранчук забил четыре гола в шести матчах и является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне.