Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Алексей Миранчук пропустил матч с «Чикаго» в MLS

Комментарии

В очередном матче МЛС «Атланта Юнайтед» встречалась с «Чикаго Файр». Игра прошла на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук не попал в заявку на матч.

США — Major League Soccer . МЛС
12 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Окончен
1 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Хайле-Селасси – 13'    

По информации журналиста Генри Игиты, россиянин восстанавливается после небольшой мышечной травмы.

«Атланта» за семь матчей в текущем сезоне одержала одну победу, потерпела четыре поражения, и ещё один матч завершила вничью. На данный момент команда Миранчука занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе четыре очка.

Миранчук забил четыре гола в шести матчах и является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android