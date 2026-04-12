Штутгарт — Гамбург. Прямая трансляция
Арне Слот ответил, сыграет ли 17-летний Рио Нгумоа в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, сыграет ли 17-летний вингер клуба Рио Нгумоа в ответном матче с «ПСЖ» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В целом, если не говорить о вторнике, то, ожидая от 17-летнего игрока, что он сможет сыграть три матча за шесть дней, можно усомниться в реалистичности такого подхода, особенно для тех, кто был в Париже и видел, какая там напряжённая атмосфера. Это слишком тяжело для любого игрока, как вы могли заметить сегодня по моему составу, ведь я знал, насколько напряжёнными были предыдущие два дня и какими напряжёнными будут следующие два дня», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Нгумоа принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот сравнил 17-летнего нападающего команды с Салахом
