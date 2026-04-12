Экс-капитан «Краснодара»: не понимаю хейта в адрес Соболева, Саша большой молодец

Экс-капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался в поддержку нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Соболев с тех пор, как не виделись, заметно окреп, прибавил?

— Мы с ним парой фраз перекинулись. Поздравил его со вступлением в «Клуб 100». Я правда не понимаю, почему в его сторону сыпется столько хейта и негатива. Хороший нападающий. Много в чемпионате России нападающих, которые 100 голов забили? Мне кажется, это серьёзное достижение, и Саша большой молодец, — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.