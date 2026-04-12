«Зверь!» Экс-капитан «Краснодара» Мартынович объяснил уникальность Джона Кордобы

Бывший защитник и экс-капитан «Краснодара» Александр Мартынович оценил игру нападающего «быков» Джона Кордобы.

— Вы как защитник понимаете, как против Кордобы играть?

— А как тут понять? Зверь (смеётся)! Он сам ищет контакт в чужой штрафной, ему это нужно. Если ты к нему прилипаешь, Джон готов двоих на себя посадить и бежать. Я застал его в «Краснодаре». Его сразу выделяла заряженность, каждая тренировка — от ножа. Он не даёт себе поблажек. Злой спортсмен, голодный до результатов — это Джон Кордоба. Вижу, что эту планку он держит до сих пор, — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Джон Кордоба сыграл за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах. На счету колумбийца 18 забитых мячей и восемь результативных передач.