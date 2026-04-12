Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Кайрата»: долетели до Питера — и тут атака БПЛА

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович рассказал о 25-часовом пути в Санкт-Петербург, который включал вынужденные посадки в Архангельске и Москве из-за атаки беспилотников, а затем восьмичасовой переезд на автобусе.

«Был один момент в сборной, но там мы заранее знали, к чему готовиться. Чтобы 25 часов добираться на игру без питания и сна — такое со мной впервые. Поэтому нашей основной задачей на матч против «Зенита» было обойтись без травм и прочих форс-мажоров. Когда тебе 38, периодически переходить в «save режим» особенно важно.

До Питера вроде бы долетели — и тут атака. Немного покружили над городом, и нам объявили, что летим в Архангельск. Там заправились, полетели обратно. Вернулись к Петербургу — опять та же история. После нескольких кругов пилот принял решение лететь в Москву. Прилетели, пока паспортный контроль прошли, уже три часа ночи. Что дальше делать, непонятно. Уже предлагали руководству вернуться обратно, в Алма-Ату. Всё-таки у нас впереди важные игры в чемпионате Казахстана, и к ним нужно качественно подготовиться. В 7:30 утра всё же было решено ехать в Питер на автобусе. По пути несколько раз останавливались на заправках — размять ноги, съесть хот-дог. В пятничных питерских пробках тоже потолкались. Поэтому долговато получилось — часов восемь», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android