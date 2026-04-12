Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Капитан «Кайрата» Мартынович: против «Реала» нас хватило на 20 минут

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о матче с мадридским «Реалом» (0:5) в ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Из всего матча положительно оценить можно только первые 20 минут, в которые «Реал», видно, не ожидал от нас такой прыти. Тренер нам ещё на теоретических занятиях говорил: «Будем бить их там (в смысле на чужой половине поля). Накрывать, прессинговать». Мы ещё с Егором переглянулись: «В смысле?» В игре старались как могли. На 20 минут нас вроде бы хватило, но, когда тебя постоянно разворачивают и так работают с мячом, как ребята в «Реале», любому тяжело будет.

От любого соперника 0:5 — больно. Если бы пропустили поменьше, наверное, было бы окей. Были моменты, в которых могли бы по-другому сыграть, чтобы немного исправить ситуацию. Но, если помните, у нас тогда все основные вратари сломались — играл 17-летний парень. Плюс вся эта суета где-то сказалась. Если бы закрылись и встали свиньёй в своей штрафной, наверное, получили бы меньше, два-три мяча. Мы выбрали тактику блицкрига — и не совсем всё получилось (улыбается)», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Экс-капитан «Краснодара»: не понимаю хейта в адрес Соболева, Саша большой молодец
Материалы по теме
«Часы от Галицкого идут, ношу». Искренний разговор с легендой «Краснодара»
Эксклюзив
«Часы от Галицкого идут, ношу». Искренний разговор с легендой «Краснодара»
