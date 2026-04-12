Капитан «Кайрата» Мартынович: против «Реала» нас хватило на 20 минут

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о матче с мадридским «Реалом» (0:5) в ЛЧ.

«Из всего матча положительно оценить можно только первые 20 минут, в которые «Реал», видно, не ожидал от нас такой прыти. Тренер нам ещё на теоретических занятиях говорил: «Будем бить их там (в смысле на чужой половине поля). Накрывать, прессинговать». Мы ещё с Егором переглянулись: «В смысле?» В игре старались как могли. На 20 минут нас вроде бы хватило, но, когда тебя постоянно разворачивают и так работают с мячом, как ребята в «Реале», любому тяжело будет.

От любого соперника 0:5 — больно. Если бы пропустили поменьше, наверное, было бы окей. Были моменты, в которых могли бы по-другому сыграть, чтобы немного исправить ситуацию. Но, если помните, у нас тогда все основные вратари сломались — играл 17-летний парень. Плюс вся эта суета где-то сказалась. Если бы закрылись и встали свиньёй в своей штрафной, наверное, получили бы меньше, два-три мяча. Мы выбрали тактику блицкрига — и не совсем всё получилось (улыбается)», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.