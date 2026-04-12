ЦСКА — «Сочи»: во сколько начало матча 24-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 туров чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Акрон» со счётом 2:1, а подопечные Игоря Осинькина проиграли «Рубину» со счётом 0:1.

