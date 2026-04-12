«Зенит» — «Краснодар»: во сколько начало матча 24-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 52 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила «Крылья Советов» со счётом 2:1, а подопечные Мурада Мусаева выиграли у «Ахмата» со счётом 1:0.

Самые титулованные футбольные клубы России: