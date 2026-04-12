Игрок «Краснодара» Оласа ответил, решится ли борьба за чемпионство в матче с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в контексте борьбы за чемпионство в РПЛ. Команды сыграют сегодня, 12 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Матч с «Зенитом» будет очень важным и для нас, и для соперника. Не думаю, что результат матча решит исход в борьбе за чемпионство. Но для нас игра важная», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками в 23 матчах. Отставание от чёрно-зелёных «Зенита», который располагается на второй строчке, составляет одно очко.