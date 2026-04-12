Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Оласа ответил, решится ли борьба за чемпионство в матче с «Зенитом»

Комментарии

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в контексте борьбы за чемпионство в РПЛ. Команды сыграют сегодня, 12 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Зенитом» будет очень важным и для нас, и для соперника. Не думаю, что результат матча решит исход в борьбе за чемпионство. Но для нас игра важная», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками в 23 матчах. Отставание от чёрно-зелёных «Зенита», который располагается на второй строчке, составляет одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android