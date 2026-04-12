«Урал» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Первой лиги начнётся в 13:00

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» из Екатеринбурга и «Уфа». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречу обслужит Михаил Плиско (Ленинградская область). Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 48 очков в 27 встречах. «Уфа» с 27 очками в 27 играх располагается на 16-й строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 59 очков после 27 матчей.