Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Мари-Луизе Эта стала главным тренером «Униона» из Берлина до конца сезона Бундеслиги
34-летняя Мари-Луизе Эта стала главным тренером берлинского «Униона». О назначении специалиста в статусе исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона-2025/2026 пресс-служба клуба Бундеслиги объявила на официальном сайте команды.

На своём посту Эта сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луизе Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Унион» занимает 11-е место. В активе команды 32 очка в 29 матчах. Всего до конца сезона берлинцам осталось провести пять встреч. Ближайшая состоится в субботу, 18 апреля. «Унион» примет на своём поле «Вольфсбург».

