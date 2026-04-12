Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Пора смириться с поражением». Ямаль отреагировал на победу в матче с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы сине-гранатовых в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:1). В этой игре 18-летний футболист отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Ф. Торрес – 9'     2:0 Ф. Торрес – 25'     2:1 Лосано – 56'     3:1 Ямаль – 87'     4:1 Рашфорд – 89'    

«Пора смириться с поражением, как всегда», — написал Ямаль и опубликовал своё фото с матча.

После 31 встречи чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 79 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на девять очков. В нынешнем сезоне соревнования Ямаль принял участие в 27 играх, где забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

