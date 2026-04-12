Мартынович: если платишь $ 100 тыс. в месяц Нани, неужели нельзя поле постелить?

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о переходе чемпиона Европы в составе сборной Португалии Луиша Нани в «Актобе», а также озвучил актуальные проблемы для чемпионата Казахстана.

«Нани — профессор в любом случае. С мячом по-прежнему неплох. Но в современном футболе надо много бегать, открываться за спины. Думаю, он пока осваивается в Казахстане. Боюсь, тяжеловато ему придётся — специфический чемпионат.

Думаю, я не первый об этом скажу. Очень большая проблема чемпионата Казахстана — это инфраструктура. Мало кто этому внимание уделяет. На всю лигу четыре-пять нормальных стадионов. Остальные вызывают большие вопросы. Возможно, с приходом в клубы частных инвесторов что-то в этом плане поменяется. Если взять тот же «Актобе», это клуб с большой армией болельщиков, которые ездят за командой на все выезды. На матч с «Кайратом» в Алма-Ату приехало семь тысяч человек! В городе очень любят команду. Но при этом тренируется «Актобе» в Астане, играет не на своём стадионе. В прошлом сезоне они вообще играли на каком-то школьном стадионе. К новому чемпионату его не допустили. Если ты платишь $ 100 тыс. в месяц Нани, неужели нельзя постелить поле, сделать трибуну на своей арене, чтобы твоя команда работала и выступала дома? Случай из другой команды. Выиграли 1:0 или 2:0, приходит инвестор в раздевалку и объявляет: «Отныне у нас новое правило: автор победного гола получает бонус — миллион тенге» (это примерно 2 000 долларов). И вратарь, сыгравший на ноль, — столько же. Здорово, когда люди любят футбол и вкладывают в него свои деньги. Но рядом с ними должны быть профессионалы, понимающие специфику футбола. Которые объяснят меценату, что футбол — это командная игра. Чтобы вратарь сыграл на ноль, защитники с полузащитниками должны проделать определённую работу. Смотришь иногда на такие вещи и удивляешься», — сказал Мартынович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.