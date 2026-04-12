Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Тони Кроос может вернуться в «Реал» — AS

Тони Кроос может вернуться в «Реал» — AS
В мадридском «Реале» ведут работу по возвращению бывшего полузащитника Тони Крооса в клуб. «Сливочные» хотят, чтобы чемпион мира находился в их спортивной структуре. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в испанском гранде считают, что вклад Крооса в повседневную работу клуба способен повлиять на его развитие, независимо от должности. Подчёркивается, что на возвращении экс-футболиста настаивает лично президент «Реала» Флорентино Перес, однако детали сотрудничества на текущий момент не определены.

Кроос играл за «сливочных» с 2014 по 2024 год, пока не завершил карьеру. За этот период полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.

