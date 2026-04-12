«Зенит» — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Зенита» и «Краснодара» друг с другом:

РПЛ, 9-й тур, 21 сентября 2025 года, «Краснодар» — «Зенит» — 0:2;

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2025 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:1;

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 2:0;

Суперкубок России, финал, 13 июля 2024 года, «Зенит» — «Краснодар» — 4:2;

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2024 года, «Краснодар» — «Зенит» — 1:2.

