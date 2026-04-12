«Челси» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 32-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Горожане» заработали 61 очко в 30 матчах и располагаются на второй строчке.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом» (19 апреля).