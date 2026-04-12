AS поделился информацией о будущем Энцо Фернандеса в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес принял решение помириться с клубом после высказываний о желании жить в Мадриде, чтобы не терять форму в преддверии чемпионата мира 2026 года, который начнётся в июне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, успешное выступление аргентинского футболиста на мировом первенстве способно повысить его стоимость в летнее трансферное окно. Вероятно, лондонскому клубу придётся продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В связи с этим полузащитник хочет «произвести хорошее впечатление в конце сезона».

Фернандес играет за «синих» с января 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

