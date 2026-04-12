Игрок «Спартака» Жедсон: нет задачи держать на протяжении всех 90 минут одинаковый темп

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался об игровых принципах красно-белых. Сегодня, 12 апреля, столичная команда сыграет с «Ростовом» в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).

«Я считаю, что дело не в темпе игры, не в том, чтобы его удерживать. Нет такой задачи, как держать на протяжении всех 90 минут одинаковый темп игры. Задача — выполнять поставленную цель на игру. Где-то ускориться, где-то замедлиться», — сказал Жедсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В январе текущего года «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо. В первой части сезона красно-белыми руководили главные тренеры Деян Станкович и Вадим Романов.