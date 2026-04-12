Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Челси — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Челси» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 12 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 20-й тур, 4 января 2026 года, «Манчестер Сити» — «Челси» — 1:1;
АПЛ, 23-й тур, 25 января 2025 года, «Манчестер Сити» — «Челси» — 3:1;
АПЛ, 1-й тур, 18 августа 2024 года, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0:2;
Товарищеский матч, 4 августа 2024 года, «Манчестер Сити» — «Челси» — 4:2;
Кубок Англии, 1/2 финала, 20 апреля 2024 года, «Манчестер Сити» — «Челси» — 1:0.

С историей личных встреч «Челси» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Матч недели АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»: вечер крушения надежд
