«Он не какой-то особенный вратарь». Ловчев — о получении Хайкиным гражданства Норвегии

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на получение Никитой Хайкиным норвежского гражданства.

«Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в «Спартаке» застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова, который дважды был признан лучшим в стране. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из «Будё-Глимт»? Так себе. Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребёнок. И видел, как 8 мая в Алабушево, где около станции электропоездов была палатка, в которой торговали винно-водочной продукцией, когда приходил мужчина с орденами и медалями на груди, вся очередь расступалась перед ним. Я никогда не поменяю гражданство, потому что я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково, откуда из могилы Неизвестного солдата взяли прах воинов и перенесли к Кремлёвской стене.

Я воспитан по-другому, в отличии от этих ребят, которые меняют гражданство, я воспитан на тех эпизодах, о которых я только что сказал. А их воспитало что-то другое, и по большому счёту плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря. Почему великий Лев Яшин считается лучшим вратарём мира, в честь которого ФИФА награждает лучшего вратаря года? Ещё и потому, что мальчишкой в военное время он работал на заводе и не спал ночами. И он не собирался ни в Норвегию, ни куда больше. Яшин знал, что он русский человек, и доказывал всему миру, что СССР – это лучшая страна мира», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

30-летний Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.

